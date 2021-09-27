Директор кризисного центра «Маленькая мама»: нашу подопечную увезли в неизвестном направлении

В Томске подопечную благотворительного фонда «Маленькая мама» увезли в неизвестном направлении, сообщатся в группе фонда в соцсети «ВКонтакте» . По словам руководителя фонда, насильно увезти Анну и детей мог ее муж. Сама девушка последние две недели жила в центре, так как ушла из дома из-за семейного насилия.

По словам руководителя фонда Марии Романовой, все произошло сегодня, 27 сентября, около семи утра.

«Муж много лет подряд избивал жену, унижал морально, привязывал! Дети были свидетелями того, что происходило в их семье! Последние две недели Анна с детьми проживала в приюте нашего кризисного центра, с ней так же работали сотрудники кризисного центра для женщин переживших насилие «Семья». Сегодня утром муж Анны перегородил дорогу ее машине, нанёс ей несколько ударов и насильно увёз в неизвестном направлении», — сообщает фонд.

В посте подчеркивается, что сотрудники фонда уже заявили в полицию. По их информации, Анну с детьми могли увезти в Асино. По словам сотрудников фонда, после подачи заявления полицейские связались с мужем Анны.

«Он прислал видео с ней, чтобы доказать, что девушка здорова», — рассказали редакции ТВ2 в фонде. При этом руководитель Мария Романова уточнила, что ее местонахождение не установлено.

«Прошло уже десять часов», — добавила Романова.