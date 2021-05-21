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21 мая,
2021
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Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак посетит Томск

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

24 и 25 мая Пушкинский музей и Национальный исследовательский Томский государственный университет проведут в Томске серию встреч и дискуссий «Дни искусства и науки: Пушкинский музей в Томском университете».


Мероприятия приурочены к совместному празднованию дней рождения ГМИИ и Томского университета, которые приходятся на последние числа мая, и подписанию соглашения о сотрудничестве между музеем и университетом.

Марина Лошак
Марина Лошак
Фото: pushkinmuseum.art

24 Мая в 18:30 показ фильма «Слепок» в Томске откроет фестивальную неделю к совместному празднованию дней рождения Томского университета и Пушкинского музея. Картину представят директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и режиссер Андрей Сильвестров.

Фильм «Слепок» — это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Пушкинский музей и его коллекция слепков, представляющая главные памятники мировой культуры, позволяет осуществить уникальную сценографию проекта. Решение художественных задач для творческой команды фильма основано на поиске визуальных образов, сопряженных с теми периодами изобразительного искусства, которым посвящены выбранные для фильма залы музея.

Регистрация на показ фильма:

https://sibirskiy-filial-pushkins.timepad.ru/event/1648746/


Дискуссии пройдут 25 мая:

Регистрация на «Диалоги художников и ученых»:

https://sibirskiy-filial-pushkins.timepad.ru/event/1650038/

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