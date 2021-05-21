Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак посетит Томск
ТВ2
2 часа назад
24 и 25 мая Пушкинский музей и Национальный исследовательский Томский государственный университет проведут в Томске серию встреч и дискуссий «Дни искусства и науки: Пушкинский музей в Томском университете».
Мероприятия приурочены к совместному празднованию дней рождения ГМИИ и Томского университета, которые приходятся на последние числа мая, и подписанию соглашения о сотрудничестве между музеем и университетом.
Марина Лошак
Фото: pushkinmuseum.art
24 Мая в 18:30 показ фильма «Слепок» в Томске откроет фестивальную неделю к совместному празднованию дней рождения Томского университета и Пушкинского музея. Картину представят директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак и режиссер Андрей Сильвестров.
Фильм «Слепок» — это кросс-медийный проект, объединивший изобразительное искусство, современный танец, музыку и кино. Пушкинский музей и его коллекция слепков, представляющая главные памятники мировой культуры, позволяет осуществить уникальную сценографию проекта. Решение художественных задач для творческой команды фильма основано на поиске визуальных образов, сопряженных с теми периодами изобразительного искусства, которым посвящены выбранные для фильма залы музея.
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today).
Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
Издание: 18+