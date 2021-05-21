Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак посетит Томск

24 и 25 мая Пушкинский музей и Национальный исследовательский Томский государственный университет проведут в Томске серию встреч и дискуссий «Дни искусства и науки: Пушкинский музей в Томском университете».





Мероприятия приурочены к совместному празднованию дней рождения ГМИИ и Томского университета, которые приходятся на последние числа мая, и подписанию соглашения о сотрудничестве между музеем и университетом.