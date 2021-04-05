Дикие животные за два месяца 2021 года укусили почти четыре десятка жителей Томской области

Такую статистику приводит областное управление Роспотребнадзора. Всего за это время от укусов разных животных пострадали 230 человек.

«За 2 месяца 2021 года от укусов животными пострадало 230 человек, в т.ч. от укусов диких животных 38 человек, от укусов собаками 186 человек (2020 году от укусов животных пострадало 2120 человек, в т.ч. от укусов диких животных 44 человека)», — говорится в сообщении.





Специалисты говорят, что кроме травм укус собаки или другого животного, в том числе дикого, может вызвать заражение бешенством (гидрофобией). Часто при наличии клинических проявлений эта болезнь заканчивается для человека летальным исходом. Однако за прошедшие два месяца в Томской области, по данным Роспотребнадзора не фиксировалось.





Предотвратить заражение бешенство можно при бесплатной помощи прививки. Сейчас антирабическую помощь в Томске оказывают и на базе медицинских организации с травмпунктами : ОГАУЗ «Поликлиника № 3, г. Томск, ул. Р. Люксембург, 39; ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», г. Томск, ул. Рабочая, 21; ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», г. Томск, ул. Бела Куна, 3; ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича» г. Томск, ул. Нахимова, 3) и 19 центров на базе районных больниц Томской области.





«Профилактика бешенства среди людей» профилактические прививки против бешенства включены в национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Профилактической вакцинации против бешенства подлежат: работники служб, проводящих отлов животных (ловцы, водители, охотники, лесники и другие); работники ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных, имеющие контакт с животными (ветврачи, фельдшеры, лаборанты, младший персонал); работники научно-исследовательских институтов и диагностических лабораторий, проводящих исследования на бешенство; работники вивариев и других учреждений, работающих с животными», — говорится в сообщении.





Отмечается, что бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Характерные признаки болезни: резкое возбуждение двигательных центров, судороги мышц глотки и дыхательных путей с последующим параличом, слюнотечение. Болезнь приводит к энцефаломиелиту и в конечном итоге - к смерти. Заразиться можно через укусы или оцарапывание при попадании слюны больного. Инкубационный период - от нескольких дней до года и определяется локализацией и тяжестью повреждений. Разносить бешенство могут все млекопитающие, в том числе домашние собаки, кошки, коровы, лошади и дикие диких животных (лисы, еноты, ежики и др.).

