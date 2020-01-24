Дикие животные стали чаще кусать жителей Томской области

Две с половиной тысячи человек в регионе в 2019 году пострадали от укусов животных, при этом 67 раз от укусов диких животных, приводит статистику Роспотребнадзор.





Ежегодно в Томской области ведомство фиксирует около трех тысяч укусов. Так, в 2019 году от укусов пострадали 2578 человек (в 2018 году эта цифра была меньше — 2371 человек. Выросло и количество случаев, когда жителей области кусали дикие животные — 67, тогда как в 2018-м фиксировалось 52.





В прошедшем году в Чаинском районе регистрировали два эпизоотических случая бешенства, болезнь распространяли лисицы.