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24 января,
2020
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Дикие животные стали чаще кусать жителей Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Две с половиной тысячи человек в регионе в 2019 году пострадали от укусов животных, при этом 67 раз от укусов диких животных, приводит статистику Роспотребнадзор.


Ежегодно в Томской области ведомство фиксирует около трех тысяч укусов. Так, в 2019 году от укусов пострадали 2578 человек (в 2018 году эта цифра была меньше — 2371 человек. Выросло и количество случаев, когда жителей области кусали дикие животные — 67, тогда как в 2018-м фиксировалось 52.


В прошедшем году в Чаинском районе регистрировали два эпизоотических случая бешенства, болезнь распространяли лисицы. 

Дикие животные стали чаще кусать жителей Томской области

«Кроме травм, как физических, так и психологических, укус собаки, кошки или дикого животного может иметь тяжелые последствия и являться причиной возникновения особо опасной инфекционной болезни - бешенства (гидрофобии). При наличии клинических проявлений у человека болезнь заканчивается летальным исходом», — предупреждают специалисты.


Единственный способ защититься от гидрофобии — курс прививок. В Томске их можно поставить в пяти центрах антирабической помощи: в поликлинике № 3 на Розы Люксембург, Больнице скорой медицинской помощи на Рабочей, 21; Медико-санитарной части № 2 на Бела Куна, 3; Городской клинической больнице № 3 на Нахимова, 3. В Томской области 19 таких пунктов работают на базе районных больниц.


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