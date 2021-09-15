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Диана Высоткова (партия «Новые люди»): Надо создавать возможности, а не устанавливать запреты!

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Томичка Диана Высоткова родилась, выросла и живет на КаштакеОна всем сердцем любит животных (верные спутники Дианы – две собаки, два попугая и одна кошечка) и как никто другой знает обо всех проблемах своего района и всего города: вот уже год Диана руководит общественной приемной партии «Новые люди» в Томске. Начав общественную деятельность с волонтерских проектов, этим летом девушка выдвинула свою кандидатуру в депутаты Законодательной Думы Томской области. 

Ближе к людям

«Работая в общественной приемной партии «Новые люди»мне часто встречается картина: люди приходят нас поблагодарить и удивляются, говорят: "Мы думали, что вы тоже ничего не сделаете, а вы помогли". Все потому, что власть отдаляется от людей, не слышит их проблемы, перекидывает друг на друга ответственность, а в итоге проблемы жителей не находят решенияРешать застарелые проблемы приходится Новым людям», – рассказывает Диана. 

Она считает, что нужно стереть границу между простыми жителями и властью. В частности, нужно сделать выборными должности мэров, судей, прокуроров, участковых – всех, от кого зависят жизнь и безопасность людей. Кроме того, чиновникам нужно запретить занимать одну и ту же должность более двух сроков в течение всей их жизни. 

По мнению Дианы, нужно также сократить количество чиновников: тогда они не будут просиживать свое рабочее время в кресле или прятаться за спины друг друга. Да и трат на них будет меньше. 

«Если взять Госдуму, то каждый депутат обходится людям примерно в 3,5 миллиона рублей в месяц! Это огромные деньги, которые должны идти на действительно важные вещи», – считает Диана Высоткова.  

Бизнесу нужна поддержка

«Я часто слышу мнение, что строить малый бизнес в России – это как играть в русскую рулетку, делится Высоткова.  Эта тема мне очень близка. Еще год назад у меня был свой зоомагазин, но из-за пандемии его пришлось продать»

По мнению девушки, высокие налоги (в совокупности, более 40%) и крайне запутанная система налогообложения губят на корню многие предпринимательские инициативы, не дают развиваться и расти. Именно поэтому партия «Новые люди» предлагает снизить налоговое бремя на предпринимателей и ввести для предприятий единый налог с оборота, отменив НДС, налог на прибыль и страховые отчисления.  

«В первый год ставка налога составит 7%. Затем каждый год будем уменьшать  ее на 0,5%, сократив налог до 5%, предлагает Диана. Это выведет людей из "серой зоны" и зарплат в конвертах, даст возможность работникам накопить на пенсию и получить медстраховки, а работодателям – поднять зарплаты людям и иметь возможность для развития своего бизнеса».

Новые люди – новые возможности!

«Я обычная домохозяйка, как большинство женщин в нашей стране. Моя самая большая мечта в жизни – помогать людям развиваться и самореализовываться. Работая в общественной приемной, я уже помогаю людям, но став депутатом, я смогу делать это быстрее и у меня будет больше возможностей», – говорит Диана. 

И призывает жителей Каштака и других районов Томска и Томской области поддержать на выборах кандидатов от партии «Новые люди». 

Изготовлено: ООО «АН ТВ2», 634012, г. Томск, ул. Елизаровых, д. 53/2, офис 308, 7017474509.
Заказчик: Избирательное объединение Томское региональное отделение политической партии «Новые люди». Дата выпуска 15.09.2021. Тираж – 2 экз. Оплачено из средств Избирательного объединения Томского регионального отделения политической партии «Новые люди»

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