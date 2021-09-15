Диана Высоткова (партия «Новые люди»): Надо создавать возможности, а не устанавливать запреты!

Томичка Диана Высоткова родилась, выросла и живет на Каштаке. Она всем сердцем любит животных (верные спутники Дианы – две собаки, два попугая и одна кошечка) и как никто другой знает обо всех проблемах своего района и всего города: вот уже год Диана руководит общественной приемной партии «Новые люди» в Томске. Начав общественную деятельность с волонтерских проектов, этим летом девушка выдвинула свою кандидатуру в депутаты Законодательной Думы Томской области.

Ближе к людям

«Работая в общественной приемной партии «Новые люди», мне часто встречается картина: люди приходят нас поблагодарить и удивляются, говорят: "Мы думали, что вы тоже ничего не сделаете, а вы - помогли". Все потому, что власть отдаляется от людей, не слышит их проблемы, перекидывает друг на друга ответственность, а в итоге проблемы жителей не находят решения. Решать застарелые проблемы приходится Новым людям», – рассказывает Диана.

Она считает, что нужно стереть границу между простыми жителями и властью. В частности, нужно сделать выборными должности мэров, судей, прокуроров, участковых – всех, от кого зависят жизнь и безопасность людей. Кроме того, чиновникам нужно запретить занимать одну и ту же должность более двух сроков в течение всей их жизни.

По мнению Дианы, нужно также сократить количество чиновников: тогда они не будут просиживать свое рабочее время в кресле или прятаться за спины друг друга. Да и трат на них будет меньше.

«Если взять Госдуму, то каждый депутат обходится людям примерно в 3,5 миллиона рублей в месяц! Это огромные деньги, которые должны идти на действительно важные вещи», – считает Диана Высоткова.