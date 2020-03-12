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12 марта,
2020
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Новости

Диалог или противостояние? Горожан приглашают обсудить будущее исторического Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры приглашает томичей принять участие в обсуждение проблем сохранения исторического наследия Томска. 17 марта 2020 года  в 18.00 состоится круглый стол по теме: «Томск исторический. Диалог или противостояние?», по итогам которого будет принята резолюция с предложениями по решению накопившихся проблем. Круглый стол пройдет с участием представителей общественности, политических партий и депутатов по адресу: пр. Ленина, 104, офис 401 (магазин Читай город), остановка «Речной вокзал».

Пикет за сохранение исторического наследия Томска
Пикет за сохранение исторического наследия Томска

По словам председателя Томского отделения ВООПИиК Марии Боковой, до настоящего времени остаются актуальными вопросы разработки и утверждения проекта границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Томск. Кроме того градозащитников беспокоит то, что происходит в настоящее время в границах исторического поселения: новые решения уполномоченных органов власти всех уровней и продолжающаяся застройка исторического центра Томска, сопровождающаяся утратой ценной исторической среды. «Главный вопрос: когда закончится вся эта вакханалия? - остается открытым, — говорит Мария Бокова. — Не смотря на поручение главы государства в адрес губернатора Томской области – обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия, как исторического поселения федерального значения Томска до 31 мая 2019 года, этого до сих пор не произошло».

Напомним, что в феврале 2020 года Томск попал в список исторических городов, исчезающих у нас на глазах, а работа над границами исторического поселения и предмета охраны затянулась уже на 5 лет.

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