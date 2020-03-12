Диалог или противостояние? Горожан приглашают обсудить будущее исторического Томска

Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры приглашает томичей принять участие в обсуждение проблем сохранения исторического наследия Томска. 17 марта 2020 года в 18.00 состоится круглый стол по теме: «Томск исторический. Диалог или противостояние?», по итогам которого будет принята резолюция с предложениями по решению накопившихся проблем. Круглый стол пройдет с участием представителей общественности, политических партий и депутатов по адресу: пр. Ленина, 104, офис 401 (магазин Читай город), остановка «Речной вокзал».

По словам председателя Томского отделения ВООПИиК Марии Боковой, до настоящего времени остаются актуальными вопросы разработки и утверждения проекта границ территорий и предмета охраны исторического поселения федерального значения города Томск. Кроме того градозащитников беспокоит то, что происходит в настоящее время в границах исторического поселения: новые решения уполномоченных органов власти всех уровней и продолжающаяся застройка исторического центра Томска, сопровождающаяся утратой ценной исторической среды. «Главный вопрос: когда закончится вся эта вакханалия? - остается открытым, — говорит Мария Бокова. — Не смотря на поручение главы государства в адрес губернатора Томской области – обеспечить государственную охрану объектов культурного наследия, как исторического поселения федерального значения Томска до 31 мая 2019 года, этого до сих пор не произошло».

