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11 мая,
2020
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Диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у 69 человек в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В понедельник, 11 мая, в Томской области зарегистрировано 69 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, один человек умер, сообщает оперштаб. 

Диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у 69 человек в Томской области

«COVID-19 установлен у 59-ти вахтовиков, прибывших из Якутии и находящихся в обсерваторах Томской области. Три случая привозные из Новосибирска, где жители Томской области принимали участие в строительных работах. Остальные – контакты с теми, у кого заболевание диагностировано ранее: внутрисемейное заражение, а также из установленного очага в одном из медучреждений», – уточнил заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

Диагноз «коронавирус» за сутки подтвердился у 69 человек в Томской области

Восемь заболевших госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 и инфекционное отделение больницы №3 Томска. 61 человек  симптомов не имеют и находятся под медицинским наблюдением в обсерваторах (59 вахтовиков) и в домашних условиях (двое).


«Умершему 55 лет, –  сообщил о зарегистрированном четвертом случае смерти от СOVID-19 Иван Деев. – На фоне заражения коронавирусной инфекцией развилась двусторонняя пневмония. Болезнь протекала в тяжелой форме, пациент входил в группу риска по хроническим тяжелым заболеваниям сердечно-сосудистой и эндокринной системы».


На кислородной поддержке в МСЧ№2 сегодня находятся пять человек: двое на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (инвазивная вентиляция легких).


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине 223 человека.


За сутки взято на исследование 1334 ПЦР-теста, всего с начала тестирования проведено 28009 исследований. 


В Томской области зарегистрировано 279 случаев заболевания коронавирусом: 212 на лечении, 63 выздоровели, четверо умерли. 

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