«Дезинфекцию транспорта проводить ежедневно»: новые предписания губернатора

Сергей Жвачкин поручил выявлять работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и отправлять их на больничный. Кроме того, глава региона рекомендовал отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан и перенести театральные, просветительские, развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия на более поздний срок.

Департаменту здравоохранения Томской области глава области поручил обеспечить координацию и готовность медицинских учреждений к приему и оперативному оказанию помощи больным с признаками инфекционного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования, а также оформлять листки нетрудоспособности на срок 14 дней без посещения медицинских организаций.





Общественным объединениям губернатор рекомендовал воздержаться от организации публичных мероприятий. А гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, незамедлительно сообщать о своем возвращении в Россию, о месте и датах пребывания на неблагополучной территории. Жителям также рекомендовано при появлении признаков инфекционного заболевания незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций.





Гражданам, прибывшим из Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обеспечить самоизоляцию на дому на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию, то есть не посещать работу, учебу и общественные места.





Работодателей глава региона призвал воздержаться от направления работников в неблагополучные страны и регионы и от контактов с их представителями, осуществлять мероприятия по выявлению работников с признаками инфекционного заболевания и не допускать их нахождения на рабочем месте, при необходимости предоставлять данные Роспотребнадзору и дезинфицировать помещения.

Предпринимателям и руководителям предприятий сферы торговли, культуры, развлечений, спорта, транспорта дезинфекцию предписано проводить ежедневно.

