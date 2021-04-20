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20 апреля,
2021
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Девятый ребенок родился в семи семьях Томской области в 2021 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

54 пары двойняшек и одна тройня родились в Томской области за первый квартал 2021 года. В целом, в Томской области родились 1237 мальчиков и 1118 девочек.

Первенцами в семьях стали 848 малышей, 890 — вторыми, 408 — третьими, 125 – четвертыми, 39 — пятыми, 22 — шестыми и 8 — седьмыми детьми.


В семье жителей Кожевниковского района в 2021 году родился восьмой ребенок, а в семи семьях из Томска, Александровского, Верхнекетского, Кожевниковского и Шегарского районов — девятый малыш.


Самыми популярными детскими именами для мальчиков стали Александр (58), Артём (57), Михаил (56), Максим (47) и Иван (46). Для девочек родители чаще выбирали имена София/Софья (57), Анна (48), Виктория (40), Варвара и Полина (37), Алиса и Мария (36).


Среди редких имен новорожденных в 2021 году — Арнольд, Архип, Ермолай, Бахтияр, Ратмир, Серёжа, Севастьян, Трофим, а также Агафья, Анфиса, Венера, Евдокия, Евангелина, Зола, Мальвина, Матильда и Роза.

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