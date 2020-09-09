Девять томских перевозчиков оштрафуют за отсутствие рейсов после 22.00

Мэрия обязала перевозчиков обеспечить работу на линии не менее 425 автобусов. По результатам мониторинга всем перевозчикам направлены уведомления с требованием обеспечить перевозку пассажиров в соответствии с муниципальными контрактами и представить пояснения о принятых мерах и причинах неисполнения.



В сентябре в профильный департамент администрации направлена информация о выявленных с помощью автоматизированной системы диспетчерского управления и линейного контроля нарушениях со стороны перевозчиков маршрутов №№ 8/9, 22, 25/52, 30/30 и 36/37.



Сегодня в департамент городского хозяйства передадут материалы для привлечения перевозчиков-нарушителей к ответственности.