Девять случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

Источники заражения установлены, инфицирование произошло в результате контактов с заболевшими ранее.

Четверо заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Двое без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.

Девять новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 329 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 мая 2020 остаются 256 тыс. 847 человек.





Всего в стране выявлено 262 843 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек.