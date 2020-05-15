Девять случаев коронавируса подтвердили за сутки в Томской области

Девять новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области. Общее число заболевших в регионе достигло 329 человек.
Четверо заболевших с пневмонией госпитализированы в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска. Двое без симптомов изолированы в домашних условиях и находятся под медицинским наблюдением.
Источники заражения установлены, инфицирование произошло в результате контактов с заболевшими ранее.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 15 мая 2020 остаются 256 тыс. 847 человек.
Всего в стране выявлено 262 843 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 2418 человек.
В Томской области зарегистрировано 329 случаев заболевания коронавирусом: 241 на лечении, 84 выздоровели, четверо умерли.
На сегодня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся восемь человек: трое на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (четыре человека на инвазивной вентиляция легких, один на неинвазивной).
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 234 человека.
За сутки взято на исследование 2 081 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 32 605 исследования.
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