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09 мая,
2021
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Новости

Девять переливов дорог сохраняются в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Девять переливов автодорог сохраняются в шести муниципальных образованиях Томской области. Жизнеобеспечение населения не нарушено, подчеркивают в пресс-службе регионального МЧС.

Девять переливов дорог сохраняются в Томской области

Так, 3 мая в Кривошеинском районе из-за повышения уровня воды в Оби произошел перелив автодороги Иштан – Никольское. Протяженность перелива составляет 600 метров (без изменений за сутки), глубина – 60 сантиметров (без изменений за сутки). Транспортная доступность на технике повышенной проходимости. 

Также с 3 мая сохраняются переливы на 23 километре дороги Бакчар — Подольск (протяженность — 110 метров, глубина — 124 сантиметра) в Бакчарском районе, на 16 километре автодороги Тегульдет — Центрополигон (протяженность — 54 метра, глубина — 71 сантиметр), на 33 километре автодороги Тегульдет — Белый Яр (протяженность — 64 метра, глубина — 74 сантиметра) в Тегульдетском районе.


С 4 мая в регионе есть перелив на 46 километре автодороги Тегульдет — Белый Яр (протяженность — 84 метра, глубина — 74 сантиметра) в Тегульдетском районе, а с 5 мая — перелив автодороги Ежи — Петровск протяженностью в 50 метров и глубиной в метр.

 
8 мая в Молчановском районе повысился уровень воды в реке Обь. На 15-16 км автодороги Молчаново – Нижняя Федоровка произошел перелив протяженностью 22 метра и глубиной 20 см. Также в Чаинском районе произошел перелив автодороги Подгорное – Игнашкино (протяженность перелива составляет 100 метров, глубина – 25 см) и Подгорное – Гореловка (протяженность перелива составляет 30 метров, глубина – 25 см).


Добавим, что при этом с контроля снято подтопление моста через реку на автомобильной дороге Бабарыкино – Малобабарыкино в Шегарском районе.

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