Девять «Патриотов» поступят в районные больницы Томской области

Девять легковых автомобилей УАЗ «Патриот» доставлены в регион, и в скором времени отправятся в больницы Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдетского и Чаинского районов.

На закупку «Патриотов» потрачено 8,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области.