Девять «Патриотов» поступят в районные больницы Томской области

Девять легковых автомобилей УАЗ «Патриот» доставлены в регион, и в скором времени отправятся в больницы Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдетского и Чаинского районов.
На закупку «Патриотов» потрачено 8,5 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Томской области.
«Автомобили предназначены для оказания первичной медико-санитарной помощи и будут использоваться для выездов медработников к пациентам, перевозки биоматериалов на исследования, доставки лекарств жителям отдаленных поселков и деревень», — сообщил первый заместитель начальника облздрава Вадим Бойков.
Он подчеркнул, что это первая партия автомобилей, до конца 2021 года в регион поступят еще 18 новых легковых автомобилей.