Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Томской области

Специалисты подтвердили еще девять случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее количество человек, у которых диагностировали коронавирус, составляет 320 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая 2020 остаются 259 тыс. 198 человек. В целом, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 9974 заболевших.
Всего в стране коронавирус выявлен у 252 245 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек.
За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.
На утро 14 мая в Томской области 72 человека выздоровели. За сутки отсутствие признаков заболевания подтвердилось еще у восьми человек. Таким образом, восемьдесят пациентов в Томской области вылечились. Четыре человека умерли.
В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.
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