Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Томской области

Специалисты подтвердили еще девять случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее количество человек, у которых диагностировали коронавирус, составляет 320 человек.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая 2020 остаются 259 тыс. 198 человек. В целом, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 9974 заболевших.





Всего в стране коронавирус выявлен у 252 245 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек.



За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.