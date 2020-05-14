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14 мая,
2020
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Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Специалисты подтвердили еще девять случаев заболевания коронавирусом в Томской области. Общее количество человек, у которых диагностировали коронавирус, составляет 320 человек. 

Девять новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Томской области

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 14 мая 2020 остаются 259 тыс. 198 человек. В целом, за последние сутки COVID-19 диагностирован у 9974 заболевших.


Всего в стране коронавирус выявлен у 252 245 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 53 530 человек.
 
За весь период в России от коронавируса скончались 2305 человек.

На утро 14 мая в Томской области 72 человека выздоровели. За сутки отсутствие признаков заболевания подтвердилось еще у восьми человек. Таким образом, восемьдесят пациентов в Томской области вылечились. Четыре человека умерли. 

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек.


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