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08 мая,
2020
Новости

Девять новых больных с коронавирусом госпитализированы

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области зарегистрировано 176 случаев заболевания коронавирусом: 126 человек находятся на лечении, 48 человек выздоровели, двое умерли. ​


За сутки в регионе диагностировано 14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Восемь человек госпитализированы с симптомами ОРВИ и пневмонией в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска, один – в детскую инфекционную больницу имени Сибирцева. Остальные симптомов заболевания не имеют, находятся дома на изоляции под врачебным наблюдением.

У 13 заболевших установлены источники заражения. Это контакты с теми, у кого инфекция была обнаружена ранее. Причину инфицирования еще одного пациента  устанавливают эпидемиологи.


У одного заболевшего коронавирус обнаружен при 14–дневной изоляции, которая организована перед началом работы на вахте. Причина инфекции – контакт с заболевшим ранее в межвахтовый период.


На кислородной поддержке по-прежнему семь человек: четверо на масочной подаче кислорода, трое подключены к аппаратам ИВЛ (двое на инвазивной вентиляции легких, один – на неинвазивной).


Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление шести человек.


В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 227 человек, включая 196 вахтовиков, прилетевших с Чаяндинского месторождения Якутии.


За сутки взято на исследование 1450 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 25 224 исследования.

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