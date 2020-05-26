Девять медиков томской горбольницы № 3 заболели коронавирусом

В Томске 11 пациентов и 9 медиков пульмонологического отделения городской клинической больницы № 3 заразились коронавирусом, сообщает администрация Томской области со ссылкой на главврача больницы Андрея Кошеля. Ранее стало известно, что отделение закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19.

Заболевание выявлено у нескольких пациентов пульмонологического отделения после их перевода из респираторного госпиталя медико-санитарной части № 2, – сообщил Андрей Кошель. – При поступлении у них были отрицательные анализы на коронавирус, инфекция подтверждена через несколько дней после повторно взятых ПЦР-тестов.

Четверых заразившихся медиков госпитализировали в медсанчасть № 2, одного – в инфекционное отделение горбольницы № 3. У остальных заболевание протекает бессимптомно, они лечатся под наблюдением дома. Всех пациентов с коронавирусом перевели в респираторный госпиталь медсанчасти № 2.



В обладминистрации добавляют, что после сообщения о заражении у всех контактировавших с больными провели забор биоматериала. Информацию передали в областное управление Роспотребнадзора, специалисты которого провели эпидемиологическое расследование.





О вспышке коронавируса в пульмонологическом отделении городской клинической больницы № 3 Агентство новостей ТВ2 сообщило 25 мая. По словам одного из собеседников ТВ2, заражения среди медиков начались после того, как в пульмонологическое отделение больницы перевели пациентов с коронавирусом из Медсанчасти № 2. У больных было официально установлено воспаление легких, но не был подтвержден COVID-19. В результате заразились двое сотрудников.





Другие источники подтвердили нам факт вспышки коронавируса и последующего карантина в отделении. При этом главврач больницы Андрей Кошель отказался подтвердить или опровергнуть информацию о причинах карантина.





Ранее ТВ2 стало известно, при каких обстоятельствах заразились врачи в клиниках СибГМУ. Клиники закрыли на карантин не сразу, и они в штатном режиме продолжали работать до майских праздников. Когда 1 мая пришли несколько положительных тестов на коронавирус, медики забеспокоились и решили рассказать ТВ2 о ситуации в клиниках. До самого последнего момента они ходили на работу и общались друг с другом. Позднее хирургическое, урологическое и гинекологическое отделения клиник были закрыты на карантин, часть медперсонала сумела оформить больничные листы, некоторым сотрудникам предложили взять отпуск без содержания.



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