Девять иностранцев смогли покинуть Россию после протеста в томском центре временного содержания

Девятерых иностранцев депортировали из России после того, как 40 человек устроили протес в центре временного содержания. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они находились в центре от полугода до полутора лет.

Напомним, 20 июля 40 мигрантов, ожидающих депортации в томском Центре временного содержания иностранных граждан, устроили протест. Они вышли во двор центра и отказывались возвращаться в комнаты, пока не будет решен вопрос с их отправкой на родину.

Мы пошли на крайние меры, что нам еще терять? Просто вышли во двор и не будем заходить, пока наш вопрос не будет решен. Нас лишили свободы, хотя даже по уголовным делам есть условное осуждение. Почему нас не отпускают? — говорил один из протестующих, гражданин Армении Эдгар Григорян. — Мы готовы хоть каждый день отмечаться. У меня есть сын, ему через несколько дней будет год. Я пять месяцев не вижу, как мой сын растет. Отправьте меня тогда обратно в Армению, я заберу с собой семью и сын будет рядом со мной. Мы все понимаем, что пандемия, переживаем. Но этот в трудный момент нам не дают быть со своими семьями, хотя мы же не изверги какие-то, чтобы держать нас в таких условиях!

Через несколько часов после начала протеста центр временного задержания посетили сотрудники МВД и томский омбудсмен Елена Карташова. Мигрантам пообещали, что в течение недели часть вопросов по их депортации из России будет решена. 23 июля стало известно, что часть иностранцев смогли уехать на родину.





«Благодаря взаимодействию регионального Управления МВД России и Управления ФССП России по Томской области, по состоянию на 11ч. 23.07.20 девять иностранных граждан уже покинули территорию России, в отношении них реализована процедура административного выдворения. В ЦВСИГ сейчас находится 31 человек, лимит наполнения учреждения не превышен», — говорится в сообщении на сайте омбудсмена.





В пресс-службе уполномоченного по правам человека добавляют, что сейчас выдворения в центре временного содержания ожидают пять человек. Остальные 26 подлежат депортации как лица, пребывание которых нежелательно на территории России.



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