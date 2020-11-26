Девять «черных» кредиторов и одну финансовую пирамиду выявили в Томской области

Десять нелегальных участников финансового рынка выявили в Томской области за первые девять месяцев 2020 года. Девять из десяти организаций оказались черными кредиторами.





«Были выявлены случаи, когда злоумышленники действовали в качестве нелегальных ломбардов под видом комиссионных магазинов и незаконно выдавали займы гражданам под залог имущества. Также нелегалы «маскировались» под микрофинансовые организации, чем вводили в заблуждение потенциальных заемщиков. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы», — объясняют в региональном отделении ЦБ.





Еще в одной организации обнаружили признаки финансовой пирамиды: ее руководители привлекали деньги граждан, гарантируя большой доход и обещая повышенные проценты за привлечение новых клиентов.





«Настойчивая реклама о гарантированном доходе с высокими процентами всегда должна насторожить, если вы планируете вложить свои сбережения. А за привлекательным предложением по займу или кредиту могут стоять мошенники, которые работают вне закона. Обращаясь к черным кредиторам, вы рискуете лишиться своего имущества, так как они используют незаконные методы взыскания задолженности, — прокомментировала управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко. — Выбирая финансовую услугу, обязательно проверьте легальность компании на сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ-онлайн».



​Сообщить о нелегале необходимо на сайте регулятора в разделе «Анонимное информирование» и в правоохранительные органы.





За 9 месяцев 2020 года от жителей Томской области в Банк России поступило 14 жалоб на нелегальных участников финрынка.



​В целом по стране с начала текущего года Банк России выявил больше тысячи нелегальных участников финансового рынка. Среди них 593 черных кредитора, 196 нелегальных форекс-дилеров и 140 организаций с признаками финансовых пирамид.