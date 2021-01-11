Девять человек в Томской области погибли в пожарах за новогодние каникулы

По данным регионального МЧС, за десять дней 2021 года, в Томской области случилось 95 пожаров. Это на 33 больше, чем в аналогичный период прошлого года. В пожарах погибли девять человек, в прошлом году - один житель Томской области.







Четыре человека погибли в жилом секторе, пятеро на производственных объектах.







«Наиболее резонансный пожар произошел вечером 2 января в с. Подгорное Чаинского района, в котором погибли сразу четыре человека. Причиной 28 пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в 31 случае пожары возникли из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, в 30 случаях – по электротехническим причинам», — уточнили в МЧС.

