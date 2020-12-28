Девять человек пострадали от морозов в Томской области

Из-за сильных морозов в Томской области девять человек получили обморожения, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Двоих пострадавших госпитализировали в Каргасокскую районную больницу и в клинику СибГМУ. Остальные обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет.





Отмечается, что медики при аномально низкой температуре рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную многослойную одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.





Кроме того, при первых признаках обморожения томичам необходимо вызвать «скорую помощь» или обратиться в травмпункт горбольницы № 3, поликлиники № 10 и ОКБ. В случае обморожения у ребенка нужно обращаться в травмпункт детской больницы № 2 на Олега Кошевого, 72.