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28 декабря,
2020
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Девять человек пострадали от морозов в Томской области

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Из-за сильных морозов в Томской области девять человек получили обморожения, сообщает телеграм-канал «Область здоровья».

Девять человек пострадали от морозов в Томской области

Двоих пострадавших госпитализировали в Каргасокскую районную больницу и в клинику СибГМУ. Остальные обратившиеся получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно. Детей среди пострадавших нет.


Отмечается, что медики при аномально низкой температуре рекомендуют меньше находиться на холодном воздухе, носить свободную многослойную одежду, не игнорировать тревожные сигналы собственного организма и первые признаки обморожения.


Кроме того, при первых признаках обморожения томичам необходимо вызвать «скорую помощь» или обратиться в травмпункт горбольницы № 3, поликлиники № 10 и ОКБ. В случае обморожения у ребенка нужно обращаться в травмпункт детской больницы № 2 на Олега Кошевого, 72.

Девять человек пострадали от морозов в Томской области

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