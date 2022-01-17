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Девушка со сколиозом, которой сделают операцию в Москве, приготовила для томичей шоколадные наборы к 14 февраля

ТВ2 Юлия Фаллер

Вера Попкова приготовила шоколадные наборы к 14 февраля. Вырученные средства с продажи наборов пойдут на реабилитацию после операции в Москве. Рассказала ТВ2 мама девушки Ирина Засядкина.

16-летняя Вера Попкова помогала семье зарабатывать деньги на операцию на позвоночнике стоимостью около 500 тысяч рублей: стряпала торты, делала наборы имбирных пряников и рисовала портреты в стиле дрим-арт. После публикации истории Веры на ТВ2 к родителям обратились из департамента здравоохранения Томской области и предложили квоту на операцию в Москве. За новогодние праздники Вере удалось собрать 90 тысяч рублей на дополнительные расходы.

«На следующий день после публикации на ТВ2 в аккаунте Веры количество подписчиков выросло на 400 человек, — говорит мама Ирина Засядкина, — Это было неожиданно и волнительно. Утром я пришла к Вере в спальню и говорю: «посмотри Instagram». Она была в шоке. Сразу стали прибавляться заказы. Очень много людей писали Вере, подбадривали и желали удачи. Заказывали наборы по 500 рублей, а переводили 1000. Ей удалось собрать 25 тысяч рублей. Потом блогер Виталий Сидельников из Томска приехал к нам домой и разом закрыл 65 тысяч».

Операция пройдет в центре травматологии и ортопедии им. Н.Н. Пирогова в феврале 2022 года. Авиабилеты в Москву Вере с матерью частично помогут оплатить в благотворительном фонде «Обыкновенное чудо»

В Москве Вера с Ириной проведут два месяца. Сейчас девушка проходит обследования перед госпитализацией и готовит шоколадные наборы с орешками и сублимированными ягодами к 14 февраля и 8 марта.

«Практически каждый день мы ездим по больницам, — говорит Вера, — Я готовлюсь к операции и очень сильно волнуюсь. Скучать сейчас не приходится, я разработала новый вид сладостей и сладких боксов к праздникам. Маме приходится помогать реализовывать мои задумки».

Вере поставили сколиоз в 8 лет, девушка пару лет прожила в специализированном интернате в Новосибирске, но никаких положительных результатов не последовало. Вера несколько лет носила корсеты, но болезнь перестала прогрессировать только недавно. 

Шоколадные наборы Веры можно приобрести как сейчас, так и после 31 января, когда Ирина с Верой улетят в Москву. Собранные средства пойдут на реабилитацию после операции.

Если вы хотите помочь Вере, можете написать ей в Инстаграм

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