«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ

Умирали они в двадцать первом году,

Меж собой не в ладу, у людей на виду.



Ветер смутного времени дул, задувал,

Первый проклял его, а второй воспевал.



О, романтики с тёмною тайной в очах –

Пляски смерти, Фаина и озеро Чад.



Пусть у каждого помыслы были чисты,

Развело их, как в городе этом мосты.



Одичал Петроград, зарастая травой –

Рыскал ветер утрат над державной Невой.



И упрямо топорщился стяг огневой –

Реял ветер надежд над мятежной Невой.



Когда рушится мир и спасается мир,

Разверзаются пропасти между людьми.



Ну, а что им сегодня делить меж собой,

Примирились поэты посмертной судьбой.