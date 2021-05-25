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25 мая,
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«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Второй городской поэтический баттл состоялся в Томске. На этот раз он прошел в  рамках празднования 143-летия со Дня основания Томского государственного университета. Чтецы сражались в мастерстве исполнения произведений Александра Блока и Николая Гумилева. Как это было — можно посмотреть в записи трансляции на YouTube канале ТГУ, где благодаря съемке в формате VR360 в сверхвысоком качестве 4К запечатлены все эмоции соперников.

Если на первом поэтическом баттле Маяковский VS Есенин было всего восемь участников, то в этот раз на октогон вышли 12 человек. Чтецы прошли несколько раундов и почти все читали стихи наизусть. В финальном поединке сошлись студенты исторического факультета ТГУ Анель Амангельдинова и Дмитрий Шишкин. Победила Анель со стихотворением Николая Гумилева «За гробом».

Анель Амангельдинова и Дмитрий Шишкин
Анель Амангельдинова и Дмитрий Шишкин
Фото: Владимир Костенков

Специальным гостем поэтического поединка стал томский поэт Владимир Крюков, посвятивший стихотворение поэтам, которые при жизни были не в ладу и ушли друг за другом в августе 1921 года.  Рефери поэтического состязания Илья Гваракидзе прочел это стихотворение.

Умирали они в двадцать первом году,
Меж собой не в ладу, у людей на виду.

Ветер смутного времени дул, задувал,
Первый проклял его, а второй воспевал.

О, романтики с тёмною тайной в очах –
Пляски смерти, Фаина и озеро Чад.

Пусть у каждого помыслы были чисты,
Развело их, как в городе этом мосты.

Одичал Петроград, зарастая травой –
Рыскал ветер утрат над державной Невой.

И упрямо топорщился стяг огневой –
Реял ветер надежд над мятежной Невой.

Когда рушится мир и спасается мир,
Разверзаются пропасти между людьми.

Ну, а что им сегодня делить меж собой,
Примирились поэты посмертной судьбой.

Фото: Владимир Костенков
Фото: Владимир Костенков
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ
«Девушка пела в церковном хоре»: Блок VS Гумилев на втором поэтическом баттле ТГУ

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