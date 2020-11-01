Девушка лишилась семи тысяч рублей, пытаясь «заработать на лайках»

В дежурную часть полиции по Кривошеинскому району обратилась 19-летняя местная жительница с заявлением о хищении денег. Она рассказала, что скачала себе приложение, через которое с ее карты были похищены деньги.





Как сообщает пресс-служба ведомства, девушка установила на сотовый телефон приложение «Как заработать деньги за лайки». После чего через вкладку «Начать заработок на лайках», перешла на сайт, где была информация о заработанных ей бонусах на сумму около 1000 рублей. Для получения денег ей было необходимо ввести имя, номер банковской карты и оплатить около 300 рублей, якобы для отключения защиты. После проведения операции, зачисленные бонусы на банковскую карту не поступили. Повторив оплату несколько раз, девушка поняла, что стала жертвой мошенников. Таким образом, с ее счета было списано более семи рублей.







В итоге полицейские возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).







Сотрудники УМВД России по Томской области напоминают, что распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием. И просят никому не предоставлять свои банковские данные.

