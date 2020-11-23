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23 ноября,
2020
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Девушка из Новосибирска победила в международном конкурсе красоты «Мисс Офис»

ТВ2
ТВ2
11 часов назад

Анна Локтионова из Новосибирска выиграла два миллиона рублей в международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц «Мисс офис — 2020».

Главный специалист по подбору персонала в банке Анна Локтионова стала победительницей 11 сезона «Мисс офис — 2020». Девушка получила корону и два миллиона рублей. 


Финал конкурса проходил в Москве в режиме онлайн. На конкурсе боролись за победу 27 девушек из России и Турции.  Посмотреть трансляцию конкурса можно по ссылке

Девушка из Новосибирска победила в международном конкурсе красоты «Мисс Офис»

В прошлом году победительницей «Мисс офис» также стала девушка из Новосибирска — Елизавета Знагован.


«Мисс офис» – ежегодный Международный конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Конкурс учрежден компанией «Комус». В конкурсе участвуют девушки от 20 до 35 лет, которые занимают офисную должность. Главный приз конкурса – 2 000 000 рублей. 


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