Девочку, брошенную матерью на трассе Томск — Кемерово, нашли мертвой

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 36-летней женщины с трехмесячной дочерью в Кемерове. Как удалось выяснить следователям, женщина с дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили сотрудники полиции на трассе Кемерово — Томск, однако ребенка с ней не оказалось, и его местонахождение было неизвестно. Следователям она сказала, что «дочь поперхнулась». Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги.







Волонтеры и полиция начали розыск девочки. Поиски ребенка велись порядка пяти дней.





«Найдена, погибла! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшей!», — говорится в сообщении в группе «Лиза Алерт Кузбасс» во ВКонтакте.