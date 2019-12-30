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30 декабря,
2019
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Девочку, брошенную матерью на трассе Томск — Кемерово, нашли мертвой

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине трассы Томск — Кемерово, нашли мертвой. 

Девочку, брошенную матерью на трассе Томск — Кемерово, нашли мертвой

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 36-летней женщины с трехмесячной дочерью в Кемерове. Как удалось выяснить следователям, женщина с дочерью уехала из дома на автомобиле. Через несколько часов ее остановили сотрудники полиции на трассе Кемерово — Томск, однако ребенка с ней не оказалось, и его местонахождение было неизвестно. Следователям она сказала, что «дочь поперхнулась». Посчитав, что девочка умерла, она оставила ее тело на обочине дороги.


Волонтеры и полиция начали розыск девочки. Поиски ребенка велись порядка пяти дней.


«Найдена, погибла! Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшей!», — говорится в сообщении в группе «Лиза Алерт Кузбасс» во ВКонтакте.

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