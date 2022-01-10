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Девятилетний мальчик погиб в ДТП на трассе Томск — Юрга

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Один человек госпитализирован, двое погибли после аварии, произошедшей 9 января на трассе Томск — Юрга, сообщается на сайте облздрава.

Авария произошла 9 января около 17:30 на 35-м километре автодороги «Подъезд к Томску» на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области. По предварительным данным, автомобиль Toyota Camry, под управлением 42-летнего водителя, выехал на встречку и столкнулся с Mazda Familia, двигавшейся в направлении из Юрги в Томск.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Автор: Регион-70

Два жителя Томска — 49-летняя женщина и 9-летний мальчик — в результате аварии погибли. 

В крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение Юргинской горбольницы был доставлен 45-летний томич. В настоящее время осуществляется его эвакуация в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (г. Кемерово).

Еще один 42-летний года житель Новосибирска от медицинской помощи отказался.

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