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Девять школ Томска перешли на дистанционное обучение из-за вспышек ковида

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Ряд школ Томска 28 и 29 октября перейдет на дистанционный формат обучения, сообщает пресс-служба мэрии.

В частности, образовательный процесс в дистанционной форме будет организован в девяти муниципальных общеобразовательных учреждениях. Это Академический лицей, лицей № 1, гимназии №№ 13, 18, 26, школы №№ 40, 49, 50, Школа «Эврика-развитие». Данная мера связана с ростом числа учеников и работников школ, у которых зафиксирована новая коронавирусная инфекция, уточняет мэрия.

С 30 октября по 7 ноября 2021 года все муниципальные общеобразовательные учреждения уйдут на осенние каникулы.

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