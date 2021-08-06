Девять новых вышек и 35 базовых станций: Tele2 подводит итоги развития сети в Томской области

За шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Томской области 30 новых объектов связи. Новые площадки поддерживают все стандарты связи – 2G, 3G и 4G. Еще на 35 базовых станциях размещено дополнительное оборудование для 4G/LTE, которое позволило повысить скорость мобильного интернета. В итоге, качество голосовой связи и скорость интернета стали выше в Томске, Северске, пригородных зонах и дачных поселках, а также в Колпашевском и Верхнекетском районах.

Так девять новых вышек построены в местах, где раньше не было покрытия Tele2. Например, в поселке Узень Первомайского района, где до прихода Tele2 ни один оператор не оказывал услуги мобильной связи. В результате больше 10 000 томичей получили доступ к сети оператора.

В Томске Tele2 реализует проект по повышению качества сети на первых этажах многоквартирных домов, в подвалах и лифтах. Для этого на 59 площадках размещены 4G-передатчики специальной конфигурации, которая обеспечивает хорошее проникновение сигнала.

Кроме того, оператор продолжает расширять зону покрытия в Северске. За последний год количество базовых станций здесь увеличено на 25%. Также в четыре раза выросло количество базовых станций в рабочем поселке Белый Яр Верхнекетского района и практически вдвое – в городе Колпашево и селе Тогур.

С июня управление сетью Tele2 в Томской области переведено в облачные центры обработки данных, которые оператор запустил в марте в Новосибирске. Переход в «облако» повысил надежность связи и расширил возможности управления сетью. Tele2 планирует сделать доступной для томичей функцию VoLTE: абоненты смогут совершать звонки в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости.

«Потребление мобильного интернета постоянно растет. А в период пандемии основной рост пришелся на спальные районы, пригороды и дачи. С января трафик в Томской области увеличился на 25%. Чтобы удовлетворить потребности клиентов, мы развивали покрытие в местах, где это нужнее всего. Например, улучшили покрытие в селах Корнилово, Вершинино, Томское, Батурино, Октябрьское, Красный Яр, в деревнях Лязгино и Черная Речка. Мы покрыли многие СНТ, где раньше не было действительно хорошего сигнала ни одного оператора – СНТ «Ромашка», «Заря-2», «Природа», «Калинка». Наша цель – дать абонентам возможность оставаться онлайн, работать или отдыхать везде, где им нужно и удобно», — отмечает технический директор филиала Tele2 в Томской области Игорь Марков.