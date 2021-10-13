Девять депутатов. Кто представляет Томскую область в Госдуме

Два депутата-одномандатника и семь депутатов по спискам представляют Томскую область в Госдуме. Это шесть депутатов от ЕР и по одному депутату от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. Рассказываем, за кем томичам следует следить особо пристально.

Депутаты-одномандатники

Татьяна Соломатина и Алексей Диденко избирались напрямую от Томской области. С ними все просто. Оба ранее же представляли регион в Государственной Думе. Татьяна Соломатина родилась 21 апреля 1956 года в Томской области. В 1979 году окончила Томский медицинский институт. В 1979-1997 годах была доктором, заведующей отделением, главным врачом поликлиники профилактических осмотров. В 1997 открыла частную клинику «Здоровье», директором которой была до избрания в Госдуму. На базе клиники был реализован социальный проект «Плавучая поликлиника», целью которого было заявлено создание мобильных бригад врачей из узких специалистов для тех, кто живет в отдаленных поселениях на севере Томской области. В 2013 году избрана депутатом Законодательной Думы Томской области V созыва. Стала председателем постоянной комиссии Думы по здравоохранению и членом комитета по труду и социальной политике. Позже стала сопредседателем томского регионального отделения ОНФ. 18 сентября 2016 избрана депутатом Государственной Думы VII созыва В 2021 году избрана вновь. Также вновь вошла в Комитет Государственной Думы по охране здоровья, стала заместителем председателя.

Алексей Диденко родился 30 марта 1983 года в селе Почапинцы Черкасской области УССР. Жил в Томске. В 2005 году, окончив Томский государственный университет, стал координатором Томского регионального отделения ЛДПР. С 2007 по 2010 год был депутатом Думы Томской области, а в 2010 году стал депутатом Томской городской Думы. Был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Овсянникова и помощником вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского. В декабре 2011 года Диденко был избран в Госдуму в составе федерального списка ЛДПР, в 2016 году — переизбран в Госдуму по одномандатному округу. В 2017 году баллотировался в губернаторы Томской области: за него проголосовали 19,38% избирателей (при явке в 25%). С трудностями, но прошел в Госдуму. В новом созыве возглавил комитет по региональной политике. В Госдуме VII созыва возглавлял комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

Томичи по спискам

Их тоже двое: Михаил Киселев и Владимир Самокиш прошли в Госдуму по спискам Единой России. Владимир Самокиш родился в Томске в 1975 году. Окончил c красным дипломом экономический факультет ТГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2009–2012 годах работал заместителем губернатора по социальной политике, курировал вопросы здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта, молодежной политики, семьи и детей. Добился серьезного увеличения финансирования социальной сферы, в том числе — благодаря включению области в федеральные программы. В сентябре 2015 года был избран депутатом Думы города Томска по Академическому округу № 9. В 2020 году был избран повторно. В Думе Томска был председателем комитета по бюджету. Являлся одним из активных депутатов. В Государственной Думе пообещал поднять вопрос межбюджетных отношений. Вошел в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, стал заместителем председателя. «Ключевой вопрос – это лоббирование. Это чугунный лоб, деревянная дверь и упорство, связанное с пробиванием чугунным лбом деревянных дверей. Опыт такой у меня есть, вы знаете, что я работал уже в этой части: кроссы по федеральным министерствам, поклоны и прочая работа, которая связана с извлечением федеральных средств на территорию области – работа эта мне знакома», – говорил он ранее.

Еще одним депутатом-томичом Госдумы по спискам стал руководитель штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев. Михаил Киселев родился в Колпашевском районе. Поступил в ТПУ, где начал общественную деятельность в студенческом профкоме. Затем был областной штаб студотрядов, работа в Центральном штабе в Москве, а в 2011 году 25-летнего Киселева избрали главой Российских студотрядов (РСО). В 2016 году с ним случилась трагедия: Киселев повредил спинной мозг, из-за чего ноги и частично руки оказались обездвиженными. После операции в Москве, борьбы с постоперационными осложнениями в Израиле и реабилитации в столичном центре Михаил смог вернуться к активной жизни, но в инвалидной коляске. За активную работу Михаил получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, вошел в состав Общественной палаты РФ. В Госдуме работает по знакомому направлению: стал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике.

А кто еще?

Вероника Власова. Прошла по тому же списку от ЕР, что и Владимир Самокиш и Михаил Киселев. Вероника Власова родом из Кузбасса. В 1990 году окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 2012 году окончила Кузбасский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет по программе «Менеджмент». В 1990—2021 годах врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, заместитель главного врача по гинекологической помощи ГБУЗ «Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева», совмещала лечебную работу с научно-исследовательской деятельностью, член Ассоциации акушеров-гинекологов, участница Всероссийских и Международных научных конгрессов. Некоторое время работала в Голландии. Сейчас наряду с Татьяной Соломатиной входит в комитет Госдумы по охране здоровья.

Вячеслав Петров также получил мандат от ЕР. Коренной кузбассовец, родился 17 Августа 1969 года в Новокузнецке. В 1992 году с отличием окончил лечебный факультет Кемеровской государственной медицинской академии, в 2003 году — юридический факультет Кемеровского государственного университета. В 2001 году создал телекоммуникационную компанию «Е-Лайт-Телеком», председателем Совета директоров которой стал в 2013 году. Ранее был депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов, является первым заместителем секретаря партии «Единая Россия» в Кузбассе. В 2013 году Вячеслав Петров был избран депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва по одномандатному округу № 8 Ленинского района Кемерова, в областном Совете Вячеслав Петров с 2016 года возглавлял комитет по вопросам предпринимательства и инноваций. 14 сентября 2018 года избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. В Государственной Думе вошел в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.

Завершает пятерку депутатов-списочников от ЕР Олег Матвейчев. Российский философ, политолог и политический консультант, политический советник. Кандидат философских наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Автор более 90 научных публикаций и 20 монографий. Был вице-губернатором Вологодской и Волгоградской областей. Себя Матвейчев характеризует так: «В страшные 90-ые годы философу в нашей стране можно было выжить, только занимаясь чем-то сиюминутным, так сказать, на требу дня. Таким занятием для меня стали предвыборные кампании. В моей практике их сегодня сотни, как в России, так и за рубежом. Автор известной книги в области политического консультирования «Уши машут ослом» и ведущий одноименного канала в интернете. Важный момент в моей биографии: 6 лет своей жизни отдал госслужбе, поработав на разных должностях. С тех пор считаю себя махровым государственником, хотя это сегодня и не модно. Уверен, что многие, кто активно критикуют власть, либо плохо понимают, чем она занимается, либо сами туда рвутся. А чаще всего: и то, и другое». Был участником нескольких громких инцидентов. Так, в 2020 году администрация ВШЭ объявила профессору политологии Олегу Матвейчеву выговор за то, что он неоднократно публиковал в фейсбуке посты с оскорблениями и призывами к ненависти. В частности, в в одном из постов он заявил, что даже на пенсии будет «душить бл**ей оппозиционных». В Госдуме стал заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Иван Бабич. Прошел в Госдуму по спискам от КПРФ. Гендиректор ООО «Мобильные технологии» Иван Бабич, который живет в красноярском городе Назарово. Ранее Бабич был судим за подделку документов, судимость погашена в 2007 году. Его также связывали с банком «Кредит Экспресс», у которого отозвали лицензию в 2018 году, отмечала Тайга.Инфо. По информации «Запад24», Бабич был связан с руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, единороссом Алексеем Додатко. В Госдуме вошел в состав комитета по финансовому рынку.