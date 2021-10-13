Девять депутатов. Кто представляет Томскую область в Госдуме

Два депутата-одномандатника и семь депутатов по спискам представляют Томскую область в Госдуме. Это шесть депутатов от ЕР и по одному депутату от ЛДПР, КПРФ и Справедливой России. Рассказываем, за кем томичам следует следить особо пристально.
Депутаты-одномандатники
Татьяна Соломатина и Алексей Диденко избирались напрямую от Томской области. С ними все просто. Оба ранее же представляли регион в Государственной Думе.
Татьяна Соломатина родилась 21 апреля 1956 года в Томской области. В 1979 году окончила Томский медицинский институт. В 1979-1997 годах была доктором, заведующей отделением, главным врачом поликлиники профилактических осмотров.
В 1997 открыла частную клинику «Здоровье», директором которой была до избрания в Госдуму. На базе клиники был реализован социальный проект «Плавучая поликлиника», целью которого было заявлено создание мобильных бригад врачей из узких специалистов для тех, кто живет в отдаленных поселениях на севере Томской области.
В 2013 году избрана депутатом Законодательной Думы Томской области V созыва. Стала председателем постоянной комиссии Думы по здравоохранению и членом комитета по труду и социальной политике. Позже стала сопредседателем томского регионального отделения ОНФ. 18 сентября 2016 избрана депутатом Государственной Думы VII созыва В 2021 году избрана вновь. Также вновь вошла в Комитет Государственной Думы по охране здоровья, стала заместителем председателя.
Алексей Диденко родился 30 марта 1983 года в селе Почапинцы Черкасской области УССР. Жил в Томске. В 2005 году, окончив Томский государственный университет, стал координатором Томского регионального отделения ЛДПР. С 2007 по 2010 год был депутатом Думы Томской области, а в 2010 году стал депутатом Томской городской Думы. Был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Владимира Овсянникова и помощником вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского.
В декабре 2011 года Диденко был избран в Госдуму в составе федерального списка ЛДПР, в 2016 году — переизбран в Госдуму по одномандатному округу.
В 2017 году баллотировался в губернаторы Томской области: за него проголосовали 19,38% избирателей (при явке в 25%). С трудностями, но прошел в Госдуму. В новом созыве возглавил комитет по региональной политике. В Госдуме VII созыва возглавлял комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.
Томичи по спискам
Их тоже двое: Михаил Киселев и Владимир Самокиш прошли в Госдуму по спискам Единой России.
Владимир Самокиш родился в Томске в 1975 году. Окончил c красным дипломом экономический факультет ТГУ по специальности «Финансы и кредит». В 2009–2012 годах работал заместителем губернатора по социальной политике, курировал вопросы здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта, молодежной политики, семьи и детей. Добился серьезного увеличения финансирования социальной сферы, в том числе — благодаря включению области в федеральные программы.
В сентябре 2015 года был избран депутатом Думы города Томска по Академическому округу № 9. В 2020 году был избран повторно. В Думе Томска был председателем комитета по бюджету. Являлся одним из активных депутатов.
В Государственной Думе пообещал поднять вопрос межбюджетных отношений. Вошел в комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, стал заместителем председателя.
«Ключевой вопрос – это лоббирование. Это чугунный лоб, деревянная дверь и упорство, связанное с пробиванием чугунным лбом деревянных дверей. Опыт такой у меня есть, вы знаете, что я работал уже в этой части: кроссы по федеральным министерствам, поклоны и прочая работа, которая связана с извлечением федеральных средств на территорию области – работа эта мне знакома», – говорил он ранее.
Еще одним депутатом-томичом Госдумы по спискам стал руководитель штаба Всероссийских студенческих отрядов Михаил Киселев.
Михаил Киселев родился в Колпашевском районе. Поступил в ТПУ, где начал общественную деятельность в студенческом профкоме. Затем был областной штаб студотрядов, работа в Центральном штабе в Москве, а в 2011 году 25-летнего Киселева избрали главой Российских студотрядов (РСО).
В 2016 году с ним случилась трагедия: Киселев повредил спинной мозг, из-за чего ноги и частично руки оказались обездвиженными. После операции в Москве, борьбы с постоперационными осложнениями в Израиле и реабилитации в столичном центре Михаил смог вернуться к активной жизни, но в инвалидной коляске. За активную работу Михаил получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, вошел в состав Общественной палаты РФ.
В Госдуме работает по знакомому направлению: стал зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике.
А кто еще?
Вероника Власова. Прошла по тому же списку от ЕР, что и Владимир Самокиш и Михаил Киселев.
Вероника Власова родом из Кузбасса. В 1990 году окончила Кемеровский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». В 2012 году окончила Кузбасский государственный технический университет и Санкт-Петербургский государственный экономический университет по программе «Менеджмент».
В 1990—2021 годах врач акушер-гинеколог, заведующая гинекологическим отделением, заместитель главного врача по гинекологической помощи ГБУЗ «Кузбасской областной клинической больницы имени С.В. Беляева», совмещала лечебную работу с научно-исследовательской деятельностью, член Ассоциации акушеров-гинекологов, участница Всероссийских и Международных научных конгрессов. Некоторое время работала в Голландии.
Сейчас наряду с Татьяной Соломатиной входит в комитет Госдумы по охране здоровья.
Вячеслав Петров также получил мандат от ЕР.
Коренной кузбассовец, родился 17 Августа 1969 года в Новокузнецке. В 1992 году с отличием окончил лечебный факультет Кемеровской государственной медицинской академии, в 2003 году — юридический факультет Кемеровского государственного университета.
В 2001 году создал телекоммуникационную компанию «Е-Лайт-Телеком», председателем Совета директоров которой стал в 2013 году.
Ранее был депутатом Кемеровского городского Совета народных депутатов, является первым заместителем секретаря партии «Единая Россия» в Кузбассе.
В 2013 году Вячеслав Петров был избран депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области IV созыва по одномандатному округу № 8 Ленинского района Кемерова, в областном Совете Вячеслав Петров с 2016 года возглавлял комитет по вопросам предпринимательства и инноваций.
14 сентября 2018 года избран председателем Совета народных депутатов Кемеровской области. В Государственной Думе вошел в комитет по региональной политике и местному самоуправлению.
Завершает пятерку депутатов-списочников от ЕР Олег Матвейчев. Российский философ, политолог и политический консультант, политический советник. Кандидат философских наук, профессор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Автор более 90 научных публикаций и 20 монографий. Был вице-губернатором Вологодской и Волгоградской областей.
Себя Матвейчев характеризует так: «В страшные 90-ые годы философу в нашей стране можно было выжить, только занимаясь чем-то сиюминутным, так сказать, на требу дня. Таким занятием для меня стали предвыборные кампании. В моей практике их сегодня сотни, как в России, так и за рубежом. Автор известной книги в области политического консультирования «Уши машут ослом» и ведущий одноименного канала в интернете. Важный момент в моей биографии: 6 лет своей жизни отдал госслужбе, поработав на разных должностях. С тех пор считаю себя махровым государственником, хотя это сегодня и не модно. Уверен, что многие, кто активно критикуют власть, либо плохо понимают, чем она занимается, либо сами туда рвутся. А чаще всего: и то, и другое».
Был участником нескольких громких инцидентов. Так, в 2020 году администрация ВШЭ объявила профессору политологии Олегу Матвейчеву выговор за то, что он неоднократно публиковал в фейсбуке посты с оскорблениями и призывами к ненависти. В частности, в в одном из постов он заявил, что даже на пенсии будет «душить бл**ей оппозиционных».
В Госдуме стал заместителем председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Иван Бабич. Прошел в Госдуму по спискам от КПРФ. Гендиректор ООО «Мобильные технологии» Иван Бабич, который живет в красноярском городе Назарово.
Ранее Бабич был судим за подделку документов, судимость погашена в 2007 году. Его также связывали с банком «Кредит Экспресс», у которого отозвали лицензию в 2018 году, отмечала Тайга.Инфо. По информации «Запад24», Бабич был связан с руководителем агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края, единороссом Алексеем Додатко.
В Госдуме вошел в состав комитета по финансовому рынку.
Николай Новичков. Бывший министр культуры Пермского края получил мандат, так как возглавлял региональную группу №31 (Кемеровская область – Кузбасс, Томская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра).
Родился 24 декабря 1974 года во Владимирской области. Окончил в 1997 году с отличием Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности "Государственное и муниципальное управление", доктор экономических наук, профессор, Почетный работник науки и техники РФ.
Занимал должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма), советника Министра культуры РФ, министра культуры Пермского края, заместителя руководителя Администрации Губернатора Пермского края, советника Губернатора Кировской области, советника Губернатора Новгородской области и др.
Участвовал в создании и работе избирательного блока "Родина" (народно-патриотический союз)". Один из основателей Движения Захара Прилепина. В Госдуму прошел от партии Справедливая России - За правду. Входит в состав комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики.