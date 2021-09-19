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Девять человек, собака и котенок: краеведческая экспедиция возвращается в Томск

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Участники географо-краеведческой экспедиции возвращаются в Томск. Журналист ТВ2 Александр Сакалов объяснил причину задержки и смены маршрута, а также поделился кадрами экспедиции.

«Изначальный план был пройти тунгусской кочевой тропой через  непроходимые болота водораздела Оби и Енисея, но из-за дождей болота были обводнены больше обычного плюс перегруз и первая серьёзная поломка. Порвался кардан. Прям на месте кардан заварили, но было принято решение пройти этот водораздел по маршруту вдоль Обь-Енисейского канала. А это значит, что расстояние и время прохождения маршрута увеличилось в два раза. Сообщить об этом в МЧС не было возможности, связи сотовой нет, спутниковые телефоны не ловили тоже. Еды хватило впритирку так как брали с запасом. Вся команда в норме хотя силы и нервы уже были на пределе», — пишет Александр Сакалов.

В итоге в Томск экспедиция возвращается в увеличенном составе. 

«На одной из баз авиалесоохраны, где пришлось заночевать, пилоты попросили забрать котёнка так как лесопожарный сезон закончится, все разъедутся и на зиму он бы остался там один. В итоге нас девять человек, одна собака и котёнок».

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