Девять человек погибли на водоемах области с начала года

С начала года в Томской области зарегистрировано 14 происшествий на водоемах. Погибли девять человек, среди них один ребенок, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Как отмечают специалисты Государственной инспекции по маломерным судам, основная причина гибели людей на воде — купание в нетрезвом состоянии, в запрещенных местах, а также оставление детей без присмотра.

В понедельник в Томской области стартовал второй этап акции «Вoда – безопасная территория». Эта акция проводится в последнюю неделю каждого летнего месяца. Во время нее госинспекторы по маломерным судам, специалисты МЧС России, представители правоохранительных органов, местной власти и общественных организаций контролируют места отдыха людей у водоемов.

В этих целях сформированы 73 патрульные группы, состоящие из 160 человек. Задача таких групп — максимально охватить места отдыха людей на водных объектах, провести информационно-разъяснительную работу по правилам безопасного поведения на воде, а также усилить надзорные мероприятия за пользованием маломерными судами.

Главное управление МЧС России по Томской области призывает томичей соблюдать правила безопасности, не оставлять без присмотра детей и не подпускать людей в состоянии алкогольного опьянения к воде, воздержаться от купания в водоемах, где не просматривается дно, при сильном течении и в запрещенных местах.