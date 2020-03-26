Детский омбудсмен предложила развивать альтернативные манту диагностики туберкулеза

«Понимая всю важность и ответственность вакцинации детей, своевременной диагностики туберкулеза, не обсуждая вопрос, хороша или плоха сама вакцинация, отказываться от нее или нет, уполномоченный по правам ребенка считает, что уже давно назрела необходимость урегулировать формальные, юридические и финансовые стороны сложившихся проблем. Считаем необходимым прекратить практику направления медицинскими работниками ребенка к врачу-фтизиатру при отказе родителей от постановки пробы Манту, если отсутствуют признаки, указывающие на возможное заболевание туберкулезом, а также в случае отсутствия массовых инфекционных заболеваний или угроз возникновения эпидемий», — говорится в отчете о деятельности Людмилы Эфтимович в 2019 году, опубликованном на сайте облдумы.





Людмила Эфтимович предлагает финансировать из бюджета обследования детей на туберкулезную инфекцию альтернативными методами.





Постановление о профилактике туберкулеза подписал бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в 2003 году. В нем закреплено, что детям с года до совершеннолетия проводится диагностика туберкулином – препаратом, открытым больше ста лет назад. Охват привитых должен составлять 95 % в год, а дети, которым туберкулинодиагностика не проводилась, «допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания».





По данным омбудсмена, в 2015 году семь родителей просили проверить законность требований проводить пробу Манту при зачислении в школу или в детский сад. В 2016 году таких обращений уже было 28.