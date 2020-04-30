Детский омбудсмен Людмила Эфтимович о жалобах родителей на дистанционное образование

Уполномоченный по правам ребенка в Томской области Людмила Эфтимович рассказала, что родители не писали массовые обращения из-за перехода на дистанционное образование. Сейчас, когда учебный год завершается, главная задача — организовать безопасный досуг детей летом.

Ранее сообщалось, что обучение школьников 1-8 классов завершится 15 мая, а последние звонки будут отменены. Сейчас уроки во всех школах, вузах и колледжах проводятся дистанционно.





«В связи с пандемией нам поступило всего два обращения. Одно из них – информационное, где родительница информирует меня о том, что отправила письмо министру образования. В письме она указала, что ее не устраивает дистанционное образование и что она не подписывалась под такой формой обучения для своих детей. Во втором письме родитель был недоволен корректировкой проведения олимпиады для школьников», — рассказала на пресс-конференции региональный детский омбудсмен Людмила Эфтимович.





Она подчеркнула, что главная цель самоизоляции достигнута — никто из школьников не заболел.





«Понятно, что в условиях изоляции родителям сложно и правильное рабочее место ребенку организовать, и проследить, чтобы он не сидел скукоженный 12 часов у экрана, чтобы он питался нормально, чтобы физическая нагрузка была. Но в данной ситуации важно создать условия для сохранения здоровья ребенка… Сейчас существует и психологическая проблема — дети привыкли в классе себя проявлять, демонстрировать. Сейчас они этого сделать не могут, иногда даже в силу физической нехватки времени. Они действительно не успевают», — рассказала Эфтимович.





По ее словам, пострадали сейчас и те из детей, которые в школе получали регулярное горячее питание. Сегодня дети питаются дома «как получится». Руководство департамента соцзащиты населения сообщает, что нуждающиеся семьи могут заключить у них социальный контракт и получить пособие.





Сейчас специалисты не знают, как именно будет организован досуг школьников летом.





«Проблема номер один – чем и как занять детей в этих условиях (пандемии коронавируса). Когда они не будут заниматься, а будут предоставлены родителям, которые могут организовать присмотр. Однако не у всех родителей есть такая возможность. Вопрос тяжелейший, но он на контроле у первых лиц области», – сказала Эфтимович





Сейчас решается вопрос об организации летнего отдыха детей. По словам омбудсмена, план проведения детского досуга летом отсутствует не только в Томской области, но и в соседних регионах. По мнению Эфтимович, во время летних каникул для детей необходимо разработать образовательно-развлекательные каналы, в том числе в дистанционном формате. Большую помощь могут оказать специально подготовленные волонтеры.





Окончательно принять решение о том, как именно можно будет организовать детский отдых, власти смогут только после майских праздников.