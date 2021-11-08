Детский сад №40 открыт после капитального ремонта крыши

Второй корпус детского сада №40 открыт после капитального ремонта крыши, сообщает пресс-служба мэрии. Учреждение работает в режиме дежурных групп и принимает детей по запросу родителей, работающих в учреждениях жизнеобеспечения города.



Ремонтировать кровлю в садике начали в июне 2021 года. С 27 сентября работы на объекте были приостановлены из-за отсутствия материалов. Подрядной организации начислили штрафы за каждый день просрочки. В октябре поставки материалов возобновились, и работы шли в ускоренном темпе.



В настоящее время подрядчик доделал кровлю, установил решётки на слуховые окна, утеплил вентиляционную шахту, демонтировал старую водосточную трубу, сделал ходовые мостики.



Прием детей во время ремонтных работ был организован на базе других корпусов детского сада.

Как сообщают родители воспитанников, детский сад открылся, но температура в помещениях групп низкая.

«Там 16 градусов! Очень холодно, пол ледяной. Сейчас разговаривала с департаментом, они опять говорят, что утеплитель доделают в лучшем случае в выходные. Что вечерами они работать не могут. И утеплитель полностью ещё так и не готов», — рассказала ТВ2 Юлия Лейком.

Ранее в редакцию Агентства новостей ТВ2 обращались родители воспитанников детского сада №40. Они рассказали, что ремонт крыши начался в июне 2021 года, но несмотря на обещание завершить его в августе, корпус до сих пор не работает, а подрядчик не ведет работы. С тех пор родителям озвучивали несколько дат предполагаемого окончания ремонта. Мэрия отмечала, что новая дата открытия — 8 октября.