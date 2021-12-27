Детский сад в Зеленых горках введен в эксплуатацию

Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию нового детского сада по ул. Архитектора Василия Болдырева, 13 (ул. Дизайнеров, 4/1) в мкр. Зеленые Горки. В настоящее время здесь ведутся мероприятия по постановке объекта на кадастровый учет и передаче в муниципальную собственность.

Двухэтажное здание детсада, рассчитанного на 145 мест, построено по нацпроекту «Демография». Подрядной организацией выступило АО «СУ ТДСК». Цена муниципального контракта составила чуть более 240 млн рублей.

Новый корпус войдет в состав действующего детского сада №134, заведующей которого является Надежда Баровская.

В новый корпус приобретены и устанавливаются мебель, технологическое оборудование для пищеблока и медицинского кабинета, офисная техника, спортивное и электрооборудование, а также столовая посуда и кухонный инвентарь на общую сумму почти 20 млн рублей из регионального и городского бюджетов.

Списки детей в возрасте от 1,5 до 6 лет, которые будут посещать этот детский сад, составлены на 100%. Также набран и персонал сада.

После Нового года дошкольное учреждение начнёт процедуру лицензирования образовательной деятельности.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» в Томске продолжается строительство еще четырех детских садов – по ул. Ивановского, 18 (1-й и 2-й корпусы), ул. Демьяна Бедного, 4а и ул. Ивана Черных, 73. Ввести в эксплуатацию эти объекты планируется в первые месяцы 2022 года.