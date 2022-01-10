Детский сад открылся в поселке Светлый после ремонта

Детский сад № 3 в пос. Светлый открылся после проведенных ремонтных работ. В первый день учреждение начали посещать более 60 детей, остальные воспитанники вернутся в группы детсада в ближайшие два дня, как только получат необходимые справки, сообщает пресс-служба мэрии.
Подрядчик завершил работы по укладке греющего кабеля для устройства теплых полов, залил стяжку и выполнил финишное покрытие, а также уложил линолеум. Работы проходили в шести группах первого этажа детского сада № 3 в пос. Светлый. После окончания ремонтных работ проведена уборка помещений и смонтирована мебель.
Напомним, в конце ноября администрация Томска обязала подрядчика переделать работы по устройству теплого пола в помещениях первого этажа дошкольного учреждения, так как в ходе ремонта были выявлены дефекты – трещины и неровности финишной заливки.
На время проведения ремонтных работ по заявлениям от родителей воспитанникам были предоставлены места в 16 детских садах города.