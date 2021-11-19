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Детский сад на улице Высоцкого получил разрешение на ввод в эксплуатацию

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Первый из восьми новых детсадов в Томске получил разрешение на ввод в эксплуатацию: разрешение выдали саду на 145 мест по ул. Высоцкого, 16. Сейчас в корпус завозится мебель и оборудование. Списки будущих воспитанников уже укомплектованы. Принять детей рассчитывают до Нового года.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Строительство дошкольного образовательного учреждения в рамках национального проекта «Демография» велось с начала 2021 года. Подрядной организацией по результатам электронного аукциона выступило ООО «СМУ ТДСК». Сумма муниципального контракта составила около 172 миллионов рублей.

В новом детскому саду разместятся две ясельные и четыре дошкольные группы. В здании с высоким классом энергоэффективности помимо групповых помещений есть залы для занятий физкультурой и музыкой площадью не менее 75 кв. м каждый, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок и медицинский блок. На прилегающей территории оборудована игровая зона с площадками для каждой группы с теневыми навесами и малыми архитектурными формами, а также общая физкультурная площадка.

В настоящее время завершается работа по получению разрешения на ввод в эксплуатацию детского сада на 220 мест по Иркутскому тракту, 175/3. В разной степени строительной готовности находятся еще шесть строящихся детсадов в Октябрьском и Советском районах Томска.

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