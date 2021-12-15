Детский сад на 145 мест достроили в микрорайоне Наука

В Томском микрорайоне Наука завершилось строительство детского сада на улице Академика Сахарова, 46, сообщил замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

«Жители Науки ждали появления детского сада не один год: здесь более тысячи жилых индивидуальных домов, и, конечно, потребность в детском дошкольном учреждении давно назрела», — отметил замгубернатора.

Новый детский сад сможет принять 145 детей. На трех этажах расположены помещения для групп, спортзалы, пищеблок и медицинский блок. На его строительство было потрачено 223 млн рублей, почти половина суммы была перечислена из федерального бюджета.

Детский сад в Науке построен по национальному проекту «Демография», по нему на данный момент уже сданы 3 сада, включая здание в микрорайоне Наука. Еще один детский сад, расположенный на улице Дизайнеров в Зеленых Горках, находится в высокой степени готовности.

Всего в рамках нацпроекта в Томске в этом году возводятся 8 детских садов, еще четыре из них должны сдать в январе 2022 года. На проект «Демография» из бюджетов разных уровней выделено более 2 млрд рублей, он позволит городу получить дополнительно 1300 мест в детских садах.