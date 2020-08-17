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17 августа,
2020
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Детские сады Томской области начали работать в обычном режиме

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

По распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина детские сады региона начала работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба обладминистрации. Четыре месяца во время пандемии коронавируса детсады работали в режиме дежурных групп.

Детские сады Томской области начали работать в обычном режиме

Как сообщила начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич, детей принимают в группы без ограничений, но с обязательной утренней термометрией. Если у ребенка пропуск более пяти дней, нужна стандартная справка о состоянии здоровья.

По-прежнему по распоряжению главного санитарного врача России  запрещено проведение массовых мероприятий, — уточнила Ирина Грабцевич. — Но с сентября в детских садах возобновятся образовательные услуги, при этом занятия будут проходить только внутри одной группы или на свежем воздухе. Также разрешены индивидуальные занятия.

Напомним, по данным на 17 августа в Томской области установлено 5024 случаев заболевания коронавирусом. 3740 заразившихся выздоровели, 54 умерли. Регион занимает шестое место в Сибири по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч человек.

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