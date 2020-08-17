Детские сады Томской области начали работать в обычном режиме

Новости

По распоряжению губернатора Томской области Сергея Жвачкина детские сады региона начала работать в обычном режиме, сообщает пресс-служба обладминистрации. Четыре месяца во время пандемии коронавируса детсады работали в режиме дежурных групп.

Как сообщила начальник регионального департамента общего образования Ирина Грабцевич, детей принимают в группы без ограничений, но с обязательной утренней термометрией. Если у ребенка пропуск более пяти дней, нужна стандартная справка о состоянии здоровья.

По-прежнему по распоряжению главного санитарного врача России запрещено проведение массовых мероприятий, — уточнила Ирина Грабцевич. — Но с сентября в детских садах возобновятся образовательные услуги, при этом занятия будут проходить только внутри одной группы или на свежем воздухе. Также разрешены индивидуальные занятия.