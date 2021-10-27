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Детские сады с 1 по 3 ноября будут работать в режиме дежурных групп

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С 1 по 3 ноября детские сады Томска будут работать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба мэрии.

Детей будут принимать в детских садах по запросу родителей, которые не уйдут на выходные. В частности, речь идет о людях, работающих в сфере жизнеобеспечения города.

Частным детским садам и группам присмотра и ухода рекомендовано также продолжить работу в режиме дежурных групп.

Ранее президент страны Владимир Путин объявил новый период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В Томской области ужесточается режим ограничений. В частности, не будут работать кинотеатры, фудкорты в торговых центрах будут работать только в режиме на вынос. 

С 8 ноября в регионе вводится вход по QR-кодам и сертификатам о вакцинации или перенесенной болезни для посетителей кафе и ресторанов, с 15 ноября — театров, кинотеатров и концертных залов, музеев, библиотек, спортучреждений, фитнес-клубов и парикмахерских. Новые ограничения вводятся на фоне роста заболеваемости COVID-19. 

Также с 15 октября вводится обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. 

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