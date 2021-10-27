Детские сады с 1 по 3 ноября будут работать в режиме дежурных групп

С 1 по 3 ноября детские сады Томска будут работать в режиме дежурных групп, сообщает пресс-служба мэрии.

Детей будут принимать в детских садах по запросу родителей, которые не уйдут на выходные. В частности, речь идет о людях, работающих в сфере жизнеобеспечения города.

Частным детским садам и группам присмотра и ухода рекомендовано также продолжить работу в режиме дежурных групп.