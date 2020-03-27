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27 марта,
2020
Новости

Детские сады перешли на режим свободного посещения

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Режим свободного посещения введен в детских садах. Либо по поручению губернатора там будут организованы дежурные группы.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин озвучил решения регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Так с сегодняшнего дня и  до 1 мая приостанавливается работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат в ТРЦ, вводится запрет на курение кальяна в ресторанах, кафе и барах.
 
Каникулы в школах продляются до 5 апреля.  С 6 апреля до 1 мая школы будут вести уроки в дистанционной форме. Также университеты, колледжи и техникумы продолжают дистанционную работу до 1 мая.
 
Всем ресурсоснабжающим организациям, провайдерам кабельного телевидения и интернета запрещено ограничивать предоставление гражданам услуг за долги.


В Томске официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом. О первом сообщили 18 марта, о втором стало известно 26 марта. В инфекционных отделениях северской и томской больницы находятся 32 человека. Семь пациентов продолжают лечение в Северске, у всех отрицательные ПЦР-тесты. В горбольнице №3 Томска 25 человек, у шести из них тесты отправлены на исследование.


В Томской области с 18 марта действует режим повышенной готовности. 19 марта его объявили по всей стране. Владимир Путин объявил неделю с  30 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением заработной платы. Население призывают оставаться дома и не посещать места скопления людей.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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