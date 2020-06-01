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01 июня,
2020
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Новости

Детские сады и школа: что ждет Черемошники в ближайшие пять лет

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Детские сады, школа и новые дома появятся в микрорайоне Черемошники. Ранее мэр Томска Иван Кляйн сообщал, что в мкр. Черемошники имеется 272 га земли, подходящей для освоения в ближайшие годы. С помощью средств региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда планируется вовлечь в оборот около 17 га этих земель, где можно будет разместить более 200 тыс. кв. м жилья.

Детские сады и школа: что ждет Черемошники в ближайшие пять лет
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

На сегодняшний день в Черемошниках больше всего жилья, официально признанного аварийным и подлежащим сносу. На его месте администрация планирует строительство соцучреждений. Так, на месте домов по ул. Ангарской, 81, Учительской, 74, в пер. Светлом, 26 и 28 к июлю 2021 года планируется строительство детсада на 90 мест.

До конца 2021 года в границах квартала, ограниченного ул. Большая Подгорная, Ялтинская, Каховская, Крымская, пер. Парабельский и Анжерский, планируется размещение детского сада на 280 мест и жилых домов

В рамках нацпроекта «Образование» до 2025 года планируется строительство школы на 1100 мест в Ленинском районе. Сегодня рассматриваются два варианта ее размещения — это территория, ограниченная ул. Первомайской, переулками Целинным и Урожайным, либо территория, обозначенная ул. Первомайской, переулками Урожайным и Днепровским.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» мэрия Томска вместе с администрацией региона планирует построить многоквартирный жилой дом общей площадью 10 тыс. кв. м на месте существующих домов в пер. Целинном, 29, 31 и 31а. Сегодня эта территория занята аварийными домами, подлежащими сносу. Уже утвержден проект планировки и межевания территории, предусматривающий размещение жилых домов и соцучреждений в квартале пер. Целинного, Ростовского и ул. Первомайской.

Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска
Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска

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