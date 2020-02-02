Детские пособия и пенсии: что изменится с февраля
Изменения ждут томичей с февраля. Проиндексируют социальные выплаты и детские пособия, в торговых автоматах заменят чеки на QR-коды, увеличат стоимость системы «Платон». Об этих и других нововведениях — в материале ТВ2.
Пенсии и пособия
Проиндексируют выплаты некоторым категориям льготников. Пенсии будут увеличены на 3 %. Денежные выплаты увеличат ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам, семьям с детьми и гражданам, застрахованным от несчастных случаев на производстве.
Государство проиндексирует стоимость набора социальных услуг — она составит 1155,06 рубля в месяц. Эти выплаты касаются обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории.
С 1 февраля 2019 года декретные пособия (по беременности и родам), выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет будут проиндексированы на 4,3 %, так как рассчитываются по величине МРОТ, который был увеличен. С 1 февраля на 664 рубля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Таким образом, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности (до 12 недель), составит 675 рублей, выплата после родов — 18 тысяч рублей.
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Томске составляет от 4 до 28 тысяч рублей. О том, сколько и как получить пособия по материнству, читайте в материале «На похороны и в декрет».
Электронные чеки
С 1 февраля торговые автоматы могут не выдавать бумажный чек. Вместо бумажного чека на экране отобразится QR-код покупки. Клиент будет считывать код при помощи смартфона и получать электронный чек. Кроме того, появится возможность ввода на дисплее автомата адреса электронной почты или номера телефона для подтверждения платежа.
Ставки по «Платону»
С 1 февраля 2020 года изменятся ставки по «Платону». Тариф за проезд грузовиков-большегрузов (массой свыше 12 тонн) по федеральным трассам увеличится на 16 копеек за километр. Водители за каждый километр будут платить 2,2 рубля. Сейчас плата составляет 2,04 рубля.
Шенген
С февраля меняются правила выдачи шенгенских виз. Туристы с хорошей визовой историей могут рассчитывать на постепенное увеличение срока пребывания в стране. Меняется и ряд других правил. В частности, подать заявление на визу можно будет за полгода до поездки, а не за три месяца.
Об основных законодательных изменениях, которые вступили в силу в первый день нового года, читайте в материале «Пенсии, цена на водку и туалеты на вокзалах: что изменится с 1 января 2020 года».
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