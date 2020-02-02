Детские пособия и пенсии: что изменится с февраля

Изменения ждут томичей с февраля. Проиндексируют социальные выплаты и детские пособия, в торговых автоматах заменят чеки на QR-коды, увеличат стоимость системы «Платон». Об этих и других нововведениях — в материале ТВ2.

Проиндексируют выплаты некоторым категориям льготников. Пенсии будут увеличены на 3 %. Денежные выплаты увеличат ветеранам боевых действий, пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам, семьям с детьми и гражданам, застрахованным от несчастных случаев на производстве.





Государство проиндексирует стоимость набора социальных услуг — она составит 1155,06 рубля в месяц. Эти выплаты касаются обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории.





С 1 февраля 2019 года декретные пособия (по беременности и родам), выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет будут проиндексированы на 4,3 %, так как рассчитываются по величине МРОТ, который был увеличен. С 1 февраля на 664 рубля вырастет единовременное пособие при рождении ребенка. Таким образом, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности (до 12 недель), составит 675 рублей, выплата после родов — 18 тысяч рублей.





Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в Томске составляет от 4 до 28 тысяч рублей. О том, сколько и как получить пособия по материнству, читайте в материале «На похороны и в декрет».