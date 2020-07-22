Детская площадка с препятствием: новое слово в благоустройстве от УФСИН?
Рядом с домом на Студенческой, 10а появилась новенькая детская площадка. Только попасть на нее не так-то просто. Вход на площадку загородили забором.
«Родители перешагивают через забор, а дети несутся по газону и тащат грязь в песок», — рассказывает жительница соседнего дома Анна Анискина.
Попасть на детскую площадку цивилизованным путем можно, сделав круг и пройдя по узкой асфальтированной дорожке под балконами дома.
И это не единственная проблема благоустройства. Оказалось, что денег на посадку деревьев и кустарников вокруг детской площадки не предусмотрено. При этом на данной территории до появления здесь качелек, горки и песочницы, росли крупномерные деревья, кустарники и был зеленый уголок. Теперь голая земля. Траву посеяли пару недель назад, но она до сих пор нигде не проросла.
По словам местных жителей, обустройством детской площадки занимаются осужденные, отбывающие наказание в томских колониях под руководством сотрудников УФСИН. ТВ2 обратилось в ведомство с просьбой прокомментировать ситуацию. Надеемся, что в ближайшее время мы получим ответы. Также мы надеемся, что мэрия объяснит, почему не выполнено правило компенсационной посадки, когда при сносе одного дерева необходимо вместо него высадить три новых.
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