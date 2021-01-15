Детская футбольная школа «Ермак» получила крытое поле для тренировок

Частная детская футбольная школа «Ермак» получила крытое футбольное поле в спорткомплексе «Академия спорта». Площадку для тренировок школе выделили в рамках сотрудничества с Российским футбольным союзом.

Футбольное поле откроют 16 января в 12 часов, сообщает пресс-служба мэрии Томска. После церемонии открытия «Ермак» проведет первые игры Фестиваля футбола для детей младшей возрастной группы. Участниками игрового дня станут шесть команд первоклассников из городских школ.

Открытый стадион на улице Войкова, где мы тренируемся летом, рассчитан только на маленьких детей. Натуральный газон не выдерживает всех, размер поля для взрослых ребят маленький, — рассказала ТВ2 исполнительный директор «Ермака» Юлия Суворкова. — Новое поле уже ближе к стандартному стадиону по размерам, 30х50. Оно подойдет для тренировок в любое время года, но в теплую погоду мы стараемся заниматься на улице. Для зрителей на новом стадионе мест как таковых нет, но в дальнейшем мы планируем установить сиденья для родителей. На поле будут проходить детские турниры, а взрослые, если захотят, смогут играть в мини-футбол.

Ранее ТВ2 сообщало, что глава футбольной школы «Ермак» открыл первый в Томске профильный футбольный класс, а позже инициировал строительство спорткомплекса на свежем воздухе по улице Войкова, 26.





В конце 2020 года губернатор Томской области подписал соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола с Российским футбольным союзом и Министерством спорта РФ. Соглашение предусматривало открытие нового отделения по футболу и группы для девочек в уже имеющихся секциях, наделение ФК «Томь» статусом «Футбольной академии», «Регионального центра РФС» и «Детского футбольного центра». Статус ДФЦ получила и детская футбольная школа «Ермак».



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