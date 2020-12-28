Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей

Воспитанники региональных центров помощи детям подготовили «открытки-витаминки» для медиков и пациентов респираторных госпиталей, чтобы поддержать их перед Новым годом, сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».

Акцию «Открытка-витаминка» организовал благотворительный фондом «Меркурия». В ней принимали участие воспитанники центров помощи детям из Томска, Асиновского, Бакчарского, Колпашевского, Молчановского и Томского районов. Дети сделали больше 200 открыток с поздравлениями.





«Сегодня, 28 декабря, открытки передали в госпиталь МСЧ № 2. Часть открыток уже размещены в Асиновском респираторном госпитале», — отмечают в облздраве.