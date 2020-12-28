Добрые новости
28 декабря,
2020
5
фото
Новости

Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Воспитанники региональных центров помощи детям подготовили «открытки-витаминки» для медиков и пациентов респираторных госпиталей, чтобы поддержать их перед Новым годом, сообщает Телеграм-канал «Область здоровья».

Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

Акцию «Открытка-витаминка» организовал благотворительный фондом «Меркурия». В ней принимали участие воспитанники центров помощи детям из Томска, Асиновского, Бакчарского, Колпашевского, Молчановского и Томского районов. Дети сделали больше 200 открыток с поздравлениями.


«Сегодня, 28 декабря, открытки передали в госпиталь МСЧ № 2. Часть открыток уже размещены в Асиновском респираторном госпитале», — отмечают в облздраве.

Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"
Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей
Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"
Дети сделали «открытки-витаминки» для ковидных госпиталей
Фото: Телеграм-канал "Область здоровья"

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.