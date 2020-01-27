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27 января,
2020
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В Томской области дети из одной семьи смогут учиться в одной школе или детском саду

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Губернатор Сергей Жвачкин поручил обеспечить зачисление в первые классы школ тех детей, чьи старшие братья и сестры уже учатся в этом учебном заведении.


«Знаю, что в других регионах братьев и сестер иногда записывают в разные школы и детские сады, у нас в Томской области такого быть не должно, — отметил Сергей Жвачкин. — Если для этого необходим областной закон или нормативный акт, оперативно подготовьте».

В Томской области дети из одной семьи смогут учиться в одной школе или детском саду

Приемная кампания по зачислению детей в первые классы общеобразовательных учреждений Томска началась с 27 января. До 30 июня будет проходить прием документов от жителей территорий, закрепленных за школами. С 1 июля можно будет подать заявление о приеме в любую муниципальную школу, при наличии там свободных мест. Заявление можно будет подать лично либо через портал Госуслуг.


«В этом году мы начали запись в школу не 1 февраля, как в прошлые годы, а на неделю раньше, — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Сделали это для удобства родителей, которые также получили возможность подавать заявление в школу, не выходя из дома, на портале Госуслуг. Эта цифровая платформа с каждым годом становится популярнее».


С информацией о порядке организации приема заявлений и наличии свободных мест можно ознакомиться на информационных стендах, официальных сайтах школ и на странице департамента образования в разделе «Общее образование».

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