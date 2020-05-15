Дети — детям: как выпускники могут помочь детям с тяжелыми заболеваниями

Из-за пандемии коронавируса в фонде упали сборы, а часть мероприятий, которые проводились в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями, организаторы были вынуждены отменить. Также в Томске отменили все массовые мероприятия, включая «Последние звонки» и выпускные.





«Несомненно — это грустная новость для родителей и выпускников. Однако собранные средства или их часть могут быть потрачены во благо и подарить радость особенным детям», — говорят в фонде.





«Обыкновенное чудо» предлагает выпускникам принять участие в благотворительной акции «Дети — детям» и перевести средства для ребятишек с тяжелыми болезнями и помочь им. Сейчас поддержка нужна 25 детям. Среди них — будущая выпускница Луиза Никифорова и годовалая Лерочка Ардышева, которой требуется пересадка сердца.





«Подобная акция однажды проходила в фонде. Более 20 выпускниц школ отказались от покупки дорогих вечерних платьев и перевели средства подопечному фонда. Мальчику была проведена сложная и дорогостоящая операция. Те девочки-выпускницы, по праву считают себя крестными выздоровевшего мальчугана. С такой же гордостью нынешние выпускники или целые классы смогут после участия в акции, рассказывать о своем последнем звонке и вкладе в дело помощи детям-инвалидам. Это воспитывает эмпатию и дорогого стоит!» —комментирует президент фонда Светлана Григорьева.





«Эти деньги, которые я отдала бы за дорогую одежду, которую кто знает, когда бы еще надела, я могу отдать Луизе, ей это действительно необходимо, ее здоровая коленка и возможность не чувствовать боли и даже танцевать сделает меня по-настоящему счастливой!» – рассказывает одна из участниц акции, выпускница школы №49 Варя Слепкова.





Узнать, как помочь подопечным фонда можно на сайте, а также в группах «Обыкновенного чуда» в соцсетях: