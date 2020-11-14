Десятки томичей пришли к зданию Кировского районного суда поддержать Ивана Кляйна

Десятки томичей собрались у здания Кировского районного суда, где должны выбрать меру пресечения мэру города Ивану Кляйну.
«Я пришел сюда, так как коренной томич и вижу, что Иван Кляйн сделал как мэр для города. Он настоящий меценат», — говорит Евгений.
«Иван Кляйн — настоящий хозяйственник. То, что его так унизили, надели наручники — позор для власти», — комментирует Любовь.
Томичи собрались, чтобы поставить подписи под обращением к суду, чтобы в качестве меры пресечения для градоначальника выбрали не нахождение в СИЗО, а домашний арест. По словам депутата городской Думы Максима Забелина, было собрано порядка ста подписей под этим обращением. Плюс подобные ходатайства приносят с самого утра и адвокатам Ивана Кляйна. По словам депутата Владимира Самокиша, свои подписи под ходатайством выбрать в качестве меры пресечения домашний арест поставили бывший губернатор Виктор Кресс, депутаты гордумы Илья Леонтьев, Алексей Балановский, Владимир Чолахян, участники танцевальной группы «Юди».
Депутат Елена Ульянова написала в своем телеграм-канале, что она срочно вернулась в Томск и постарается рассказать Кировскому суду Томска, что содержать под стражей мэра Томска Ивана Кляйна нет никакой необходимости. «Он никогда не скрывался от томичей, а уж от правосудия скрываться ему нечего», — пишет Ульянова.
Мэр Томска Иван Кляйн был задержан на рабочем месте. Он подозревается в «превышении должностных полномочий, совершенном главой органа местного самоуправления». По мнению следствия, Кляйн дал поручение внести сведения о наличии у ОАО «Томское пиво» 300-метровой санитарно-защитной зоны, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем земельном участке многоквартирные дома.
Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, а также штраф до 300 тысяч рублей.
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