Десятки томичей пришли к зданию Кировского районного суда поддержать Ивана Кляйна

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Десятки томичей собрались у здания Кировского районного суда, где должны выбрать меру пресечения мэру города Ивану Кляйну.

«Я пришел сюда, так как коренной томич и вижу, что Иван Кляйн сделал как мэр для города. Он настоящий меценат», — говорит Евгений.

«Иван Кляйн — настоящий хозяйственник. То, что его так унизили, надели наручники — позор для власти», — комментирует Любовь.