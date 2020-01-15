Добрые новости
15 января,
2020
2
фото
Новости

Десятки полицейских ищут пропавших на Алтае подростков

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Алтайском крае полицейские ищут двух пропавших без вести подростков — 16-летнего Дмитрия и 18-летнюю Оксану. 7 января они ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись, сообщает пресс-служба МВД. 

Десятки полицейских ищут пропавших на Алтае подростков
Фото: пресс-служба МВД

В розыске подростков участвуют более 60 сотрудников полиции и три кинологических расчета со служебными собаками.

Полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС. Привлекаются водолазы, — говорится в сообщении. — В распоряжении поисковиков снегоходы и квадрокоптер. Уже обследованы территория Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное». Ситуацию осложняет обилие снега.

Десятки полицейских ищут пропавших на Алтае подростков
Фото: пресс-служба МВД

13 января Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Правоохранители и следователи не исключают, что подростки могли уйти вместе.

В региональном СК изданию «Тайга.инфо» рассказали, что подростки живут по соседству и давно дружат. Несколько раз они уходили вместе, но так надолго исчезли впервые.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.