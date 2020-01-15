Десятки полицейских ищут пропавших на Алтае подростков

В Алтайском крае полицейские ищут двух пропавших без вести подростков — 16-летнего Дмитрия и 18-летнюю Оксану. 7 января они ушли из дома в Новоалтайске и не вернулись, сообщает пресс-служба МВД.

В розыске подростков участвуют более 60 сотрудников полиции и три кинологических расчета со служебными собаками.

Полицейским оказывают помощь сотрудники МЧС. Привлекаются водолазы, — говорится в сообщении. — В распоряжении поисковиков снегоходы и квадрокоптер. Уже обследованы территория Новоалтайска, село Токарево, несколько садоводческих товариществ, в том числе «Лето» и «Юбилейное». Ситуацию осложняет обилие снега.

13 января Следственный комитет по Алтайскому краю возбудил уголовное дело по статье «убийство двух лиц». Правоохранители и следователи не исключают, что подростки могли уйти вместе.





В региональном СК изданию «Тайга.инфо» рассказали, что подростки живут по соседству и давно дружат. Несколько раз они уходили вместе, но так надолго исчезли впервые.



​ПОДДЕРЖИ ТВ2!

